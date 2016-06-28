Летевший в Стамбул самолет вернется в Москву из-за теракта в Турции

Международный аэропорт Стамбула отменил все вылеты после теракта

Рейс Москва – Стамбул, вылетевший по расписанию в крупнейший город Турции из аэропорта Шереметьево, возвращается в российскую столицу. Это связано с террористической атакой на воздушную гавань в Стамбуле, сообщает телеканал "Москва 24".

Самолет вылетел в 21:25, точное время его возвращения пока неизвестно. Аналогичный рейс, запланированный на среду, отменен.

Примерно в 22:30 в аэропорту Стамбула произошел теракт. Очевидцы сообщают о двух мощных взрывах и выстрелах из автоматов.

Более 40 человек ранены после взрывов в Стамбуле

По предварительной информации, два террориста-смертника подорвали себя около рамок металлоискателей. Один из взрывов произошел в зоне прилета международных рейсов.

По имеющимся на эту минуту данным, погибли минимум десять, пострадали более 40 человек. Есть ли среди них россияне – пока неизвестно. Организованного туристического потока из России в Турцию в настоящее время нет, но в аэропорту могли находиться граждане России.

Правоохранительные органы Турции разыскивают третьего потенциального смертника. У стражей порядка есть информация о том, что именно открыл стрельбу по людям в аэропорту. Воздушная гавань закрыта.

Кадры с места событий – в прямом эфире телеканала "Москва 24".