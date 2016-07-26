Пассажиров отмененного рейса Москва – Рига доставят другими самолетами

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила один из рейсов между Москвой и Ригой. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель авиакомпании. Пассажиров отправят другими рейсами "Аэрофлота".

Речь идет о рейсе SU2682/2683 Шереметьево – Рига – Шереметьево. Его отменили по техническим причинам.

Пассажиров этого рейса отправят другими: SU2100 и SU2101 – в 13:15 и 15:45 по московскому времени, соответственно. Рейсы будут выполнены на А321.

Ранее рейсы 2682 и 2683 планировалось выполнить на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).