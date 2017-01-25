Авианосная группа ВМФ России прошла через Ла-Манш

Фото: wikipedia.org

Корабли авианосной ударной группы ВМФ России вышли в Северное море, пройдя самое узкое место Ла-Манша – пролив Па-де-Кале, сообщает "Интерфакс".

В составе группы – авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий", большой десантный корабль "Александр Шабалин", танкер "Лена" и буксир "Николай Чикер". Судно снабжения "Сергей Осипов", также входившее в состав группы, прошло Ла-Манш ранее и сейчас идет по Северному морю в направлении базы приписки в Балтийске.

Российские корабли сопровождает натовская армада в составе не менее семи военных кораблей Великобритании, Португалии, Нидерландов, Норвегии и Германии. За прохождением через Ла-Манш следили патрульный противолодочный самолет ВМС США и британские истребители "Тайфун".

Корабельная авианосная группа ВМФ России возвращается на базу в Североморск после похода в Средиземное море, длившегося с 15 октября 2016 года. Предполагается, что корабли вернутся в Североморск в районе 9 февраля.

Вместе с корабельной группой из дальнего похода возвращаются более 40 летательных аппаратов.

В ходе похода произошло первое в истории боевое применение авиации "Адмирала Кузнецова" – палубные истребители задействовали в военной операции на территории Сирии. За время операции были потеряны два самолета – МиГ-29 и Су-33. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики успели катапультироваться.