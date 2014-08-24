"Аэрофлот" создаcт новую авиакомпанию-лоукостер вместо "Добролета"

"Аэрофлот" собирается создать новую дочернюю авиакомпанию вместо приостановившего полеты из-за санкций Запада "Добролета". Вполне возможно, что новый лоукостер начнет выполнять первые рейсы уже с 27 октября, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на руководство "Аэрофлота".
"В настоящее время готовим дорожную карту возобновления полетов. Создадим новую дочернюю компанию. Туда перекладываем самолеты, которые сейчас летают, но под флагом OrenAir ("Оренбургские авиалинии"), дальше пойдем по модели лоукоста", - цитирует генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева ИТАР-ТАСС.
По словам Савельева, у новой "дочки" авиакомпании "Аэрофлот" будет четыре самолета. Как она будет называться, гендиректор не уточнил. Он отметил, что на регистрацию и оформление документов для нового лоукостера потребуется время.
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Савельев добавил, что модель лоукостера за время работы "Добролета" показала свою эффективность, так что "Аэрофлот" в любом случае намерен ее реализовывать.
Напомним, что "Добролет", стопроцентная "дочка" авиакомпании "Аэрофлот", приостановил перелеты по всем своим маршрутам 4 августа. Причиной такого решения стали санкции ЕС в отношении компании: европейские контрагенты аннулировали договоры лизинга, технического обслуживания и страхования судов Boeing-737-800, составляющих воздушный флот "Добролета".
До приостановки полетов лоукостер успел продать порядка 95 тысяч билетов на рейсы из Москвы в разные города России. Часть пассажиров авиакомпании, оплативших перелеты по маршрутам Москва – Симферополь – Москва и Москва – Волгоград – Москва, взялись доставить в пункты назначения "Оренбургские авиалинии", другая дочерняя компания "Аэрофлота". Остальным покупателям "Добролет" вернул деньги за купленные билеты.
Средства покупателям перечисляли в автоматическом режиме. На данный момент перевозчик вернул деньги за 30 тысяч билетов.
Ранее генеральный директор "Добролета" Андрей Калмыков сообщал, что лоукостер планирует возобновить полеты.
История "Добролета"Российский лоукостер "Добролет", дочерняя компания "Аэрофлота", был создан в октябре 2013 года. 27 мая 2014 стартовали продажи билетов на рейсы авиакомпании в Симферополь, первый рейс в этом направлении вылетел из Шереметьево 10 июня.
С 30 июня компания начала продавать билеты на рейсы в Волгоград, Пермь, Самару, Уфу, Сургут, Казань и Екатеринбург. Однако доставить пассажиров в эти города "Добролет" не успел: 30 июля перевозчик попал под действие санкций Евросоюза против Российской Федерации, так как перевозками в Симферополь способствовал интеграции Крыма в состав России. В результате компании пришлось приостановить свою деятельность 4 августа. Таким образом, перевозками она занималась менее двух месяцев.
Впрочем, руководство компании сообщало, что "Добролет" планирует в будущем возобновить работу. Лоукостер уже договорился с с концерном Boeing о прямой поставке 16 бортов в 2017-2018 годах, кроме того, переговоры ведутся с азиатскими лизинговыми компаниями.