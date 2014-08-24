"Аэрофлот" создаcт новую авиакомпанию-лоукостер вместо "Добролета"

"Аэрофлот" создаст новый лоукостер

"Аэрофлот" собирается создать новую дочернюю авиакомпанию вместо приостановившего полеты из-за санкций Запада "Добролета". Вполне возможно, что новый лоукостер начнет выполнять первые рейсы уже с 27 октября, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на руководство "Аэрофлота".

"В настоящее время готовим дорожную карту возобновления полетов. Создадим новую дочернюю компанию. Туда перекладываем самолеты, которые сейчас летают, но под флагом OrenAir ("Оренбургские авиалинии"), дальше пойдем по модели лоукоста", - цитирует генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева ИТАР-ТАСС.

По словам Савельева, у новой "дочки" авиакомпании "Аэрофлот" будет четыре самолета. Как она будет называться, гендиректор не уточнил. Он отметил, что на регистрацию и оформление документов для нового лоукостера потребуется время.

Савельев добавил, что модель лоукостера за время работы "Добролета" показала свою эффективность, так что "Аэрофлот" в любом случае намерен ее реализовывать.

Напомним, что "Добролет", стопроцентная "дочка" авиакомпании "Аэрофлот", приостановил перелеты по всем своим маршрутам 4 августа. Причиной такого решения стали санкции ЕС в отношении компании: европейские контрагенты аннулировали договоры лизинга, технического обслуживания и страхования судов Boeing-737-800, составляющих воздушный флот "Добролета".

До приостановки полетов лоукостер успел продать порядка 95 тысяч билетов на рейсы из Москвы в разные города России. Часть пассажиров авиакомпании, оплативших перелеты по маршрутам Москва – Симферополь – Москва и Москва – Волгоград – Москва, взялись доставить в пункты назначения "Оренбургские авиалинии", другая дочерняя компания "Аэрофлота". Остальным покупателям "Добролет" вернул деньги за купленные билеты.

Средства покупателям перечисляли в автоматическом режиме. На данный момент перевозчик вернул деньги за 30 тысяч билетов.

Ранее генеральный директор "Добролета" Андрей Калмыков сообщал, что лоукостер планирует возобновить полеты.