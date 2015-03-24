Российские авиакомпании начали отказываться от рейсов за границу

Российские авиакомпании отказались от более 70 рейсов за границу

Российские авиакомпании отказываются от рейсов за границу. Перевозчики составили список из более чем 70 международных маршрутов, по которым они не собираются летать. Их заявление до конца марта рассмотрит Межведомственная комиссия при Министерстве транспорта, сообщает телеканал "Москва 24".

Лидерами по отказам стали "Трансаэро" и UTAir, "сократившие" почти два десятка направлений. Это, к примеру, рейсы из Москвы в Гавану и Мумбаи, а также из Санкт-Петербурга в несколько заграничных городов.

Кроме того, планируется отменить полеты из регионов в популярные туристические места, такие как Барселона и Тель-Авив. Авиакомпании посчитали эти маршруты нерентабельными.

По данным Росавиации, в январе этого года UTair уже отказалась от 22 международных назначений.

Отметим, что с июня 2015 года авиакомпания Cathay Pacific приостановит полеты из Гонконга в Москву.

Сейчас компания осуществляет на данном маршруте три рейса в неделю. Полеты прекращаются по коммерческим причинам.