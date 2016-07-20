Суд обязал "Победу" бесплатно провозить дамские рюкзачки в ручной клади

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Арбитражный суд Москвы обязал авиакомпанию "Победа" бесплатно провозить небольшие дамские рюкзачки в ручной клади. Ранее лоукостеру выдал такое предписание Ространснадзора.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в эфире радиостанции "Москва FM" пояснил, что изменится в правилах провоза ручной клади на рейсах компании.

"Победа" бесплатно провозила дамские сумочки и портфели. Но дамская мода движется вперед и сегодня под понятие дамской сумочки попадают и другие изделия, например, сумочки в виде рюкзачков. И здесь у "Победы" возникли возражения, они сказали, что рюкзаки провозить не будут. Однако суд решил, что сумочка и рюкзачок – это всего лишь игра слов и компания должна перевозить сумочки в виде рюкзачков", – сказал он.

По мнению эксперта, для полного урегулирования этого вопроса нужно пересмотреть федеральные авиационные правила и четко прописать, что является сумочкой и небольшим рюкзачком, а что рюкзаком.

В начале июля "Победа" почти втрое повысила цены за провоз в салоне самолета покупок из магазинов duty free. Действовавший специальный тариф для покупок из магазинов беспошлинной торговли 700 рублей (10 евро) за один пакет теперь увеличен до 2 тысяч рублей (35 евро). По заявлению авиакомпании, это сделано из-за большого количества проносимых на борт пакетов с покупками. Таким образом их приравняли к стоимости за провоз ручной клади.

Рейсы "Победы" выполняются на самолетах Boeing-737-800 в одноклассной компоновке вместимостью до 189 пассажиров. Для некоторых международных направлений предусмотрена платная услуга Fly&Bus, когда по прибытию пассажиров доставляют на автобусах-экспрессах в центры городов прилета.

"Победа" стала правопреемником остановившегося в августе 2014 года из-за санкций Евросоюза "Добролета". Перезапуск проекта занял четыре месяца. Первый самолет российского лоукостера поднялся в небо 1 декабря 2014 года. В декабре 2015 года авиакомпания перевезла трехмиллионного пассажира.