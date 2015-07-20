LIVE: Red Bull Flugtag-2015 – полеты на безумных самодельных планерах

Фото: m24.ru/Александр Авилов

26 июля на Гребном канале состоится ежегодный чемпионат по полетам на самодельных планерах Red Bull Flugtag-2015.

Участникам этого веселого соревнования необходимо построить летательный аппарат, приводимый в действие человеческой силой. После короткого вступительного шоу команда в оригинальных костюмах садится в свое творение и, разогнавшись по установленному над водой трамплину, пытается взлететь. На судейские оценки влияет креативность авторов, качество аппарата и костюмов, длина полета. В 2013 году американская команда The Chicken Whisperers установила рекорд, пролетев на своем планере 79 метров.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 14.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.