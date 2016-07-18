Ту-204 приземлился в Тюмени с отказавшим двигателем

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пассажирский самолет Ту-204, у которого после вылета из Тюмени в Сочи отказал один из двигателей, благополучно приземлился в аэропорту вылета. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Рейс авиакомпании Red Wings вылетел из Тюмени в Сочи в понедельник в 17:25 минут по местному времени. Однако через несколько минут на борту воздушного судна сработал датчик отказа левого двигателя, и командир самолета принял решение о возвращении в аэропорт.

Сейчас Уральское следственное управление на транспорте СК проводит по данному факту доследственную проверку.