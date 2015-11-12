"Россия" заменит "Трансаэро" на рейсах в Вену, Зальцбург и Прагу

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Авиакомпания "Россия" назначена регулярным перевозчиком на рейсы из Москвы в Вену, Зальцбург и Прагу, которые ранее выполняла "Трансаэро", сообщает пресс-служба Росавиации.

Недавно "Россия" получила разрешение выполнять рейсы в Париж и Мадрид вместо "Трансаэро".

Ранее m24.ru сообщало, что из-за банкротства "Трансаэро" авиарейсы до Камчатки выполняют авиалайнеры "Ютэйр", а в Магадан теперь летают самолеты компаний "Икар", "ВИМ-Авиа" и "Аэрофлот". Последняя компания также заменила разорившегося перевозчика на Сахалинском направлении.

Кроме того, "Аэрофлот" получила временный допуск на 56 маршрутов компании "Трансэаро" в крупнейшие города мира: Лондон, Барселону, Милан, Нью-Йорк, Пекин, Гонконг, Стамбул, Рим, Вену и другие. Также перевозчики доставят пассажиров с билетами "Трансаэро" на Пхукет, в Гоа, Дубай, на Ибицу и в Анталью.

Всего же "Трансаэро" осуществляла 156 международных маршрутов.

Напомним, "Трансаэро", накопившая порядка 250 миллиардов рублей долга, находится на грани банкротства. Сертификат эксплуатанта авиакомпании аннулирован с 26 октября. Начиная с этой даты, самолеты перевозчика больше не смогут подняться в воздух.

Всех пассажиров берет на себя группа компаний "Аэрофлот". Перевозка клиентов "Трансаэро" будет осуществляться до 15 декабря текущего года. Люди, купившие билеты с вылетом после 00.00 часов 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.