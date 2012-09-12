Жертвами авиакатастрофы на Камчатке стали 10 человек

Фото: ИТАР-ТАСС

В результате крушения самолета АН-28 на Камчатке погибли 10 человек. Всего на борту самолета находились 12 пассажиров и два члена экипажа.

Среди погибших есть ребенок. Выжили в катастрофе трое мужчин и одна женщина.

"В 12:28 местного времени (4:28 мск) прервалась связь с самолетом АН-28, выполнявшим рейс Петропавловск – Камчатский – Палана. Пропавший самолет обнаружен в 10 километрах от поселка Паланы (север Камчатского края), имеются жертвы", – сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По факту падения самолета возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В настоящее время следствие рассматривает три версии произошедшего: техническая неисправность, погодные условия и действия экипажа.