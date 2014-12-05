"Уральские авиалинии" не пустили на борт монахов с чудотворной иконой

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Авиакомпания "Уральские авиалинии" не пустила на борт самолета монахов с чудотворной иконой Сергия Радонежского. Самолет должен был выполнить рейс из Домодедова в Екатеринбург, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел вечером 4 декабря. Монахи должны были лететь бизнес-классом, причем для иконы тоже были куплены билеты, чтобы провезти ее на пассажирском месте. Однако соседство с ящиком, в котором находилась икона, возмутило одного из пассажиров бизнес-класса.

В итоге один из заместителей директора "Уральских авиалиний" принял решение перетащить ящик с иконой в багажное отделение. Однако такое "святотатство" возмутило уже монахов, которые потребовали "оставить в покое" православную святыню. В итоге их вместе с иконой высадили из самолета.

Монахи отметили, что их ссадили с рейса без выдачи денежной компенсации за билеты. В свою очередь руководство авиакомпании пообещало выплатить требуемую сумму, если они обратятся в "Уральские авиалинии".

Что касается иконы, то она все же улетела в Екатеринбург рейсом авиакомпании S7.