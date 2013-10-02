Форма поиска по сайту

02 октября 2013, 12:03

Транспорт

Дебошир вынудил пилота посадить в Астрахани самолет Москва - Гянджа

Фото: ИТАР-ТАСС

Рейс Москва – Гянджа был вынужден совершить в аэропорту Астрахани экстренную посадку из-за поведения авиадебошира. Пассажир попытался проникнуть в кабину пилотов.

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что гражданин Азербайджана, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, нецензурно выражался в адрес старшей бортпроводницы и других пассажиров, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

На борту совершившего вынужденную посадку судна находилось 162 пассажира. После окончания первоначальных проверочных мероприятий самолет вылетел в аэропорт назначения. На настоящий момент по делу проводится процессуальная проверка Астраханским линейным отделом МВД России на транспорте. Ход проверки находится на контроле Астраханской транспортной прокуратуры.

самолеты вынужденное приземление авиадебоширы чп

