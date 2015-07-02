Форма поиска по сайту

02 июля 2015, 20:13

Транспорт

Самолет Париж – Москва экстренно сел в Варшаве из-за эпилепсии у пассажира

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самолет авиакомпании Air France, следующий рейсом Париж – Москва, совершил экстренную посадку в Варшаве. Причиной стал приступ эпилепсии у одного из пассажиров, сообщает МИА "Россия сегодня", ссылаясь на представителя авиакомпании.

"Я могу подтвердить, что рейс AF1844 совершил вынужденную посадку в Варшаве, изменив маршрут. Причина – больной пассажир на борту", – отметил представитель Air France.

Врачи осмотрят больного пассажира, вероятно, ему может понадобиться госпитализация. Как ожидается, самолет продолжит полет после дозаправки ориентировочно через час.

Ранее самолет, летевший рейсом Иркутск – Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Баландино города Челябинска. Причиной посадки стало состояние одной пассажирок, у которой подозревают временное психическое расстройство.

