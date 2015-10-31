В Египте разбился российский пассажирский самолет

В Египте найдены обломки разбившегося российского лайнера

В Египте обнаружены обломки российского пассажирского самолета авиакомпании "Когалымавиа", потерпевшего крушение во время рейса в Санкт-Петербург, передает Reuters сообщение авиационного ведомства страны.

Эту информации подтвердил премьер-министра Египта Шериф Исмаил. По данным агентства, самолет полностью разрушен. Большинство пассажиров "скорее всего скончались".

Обломки лайнера найдены примерно в 100 километрах от города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова.

СМИ также сообщают, что вскоре после вылета из Шарм-эль-Шейха пилот запросил разрешение на смену курса и посадку в каирском аэропорту из-за поломки радиостанции. По данным МИА "Россия сегодня", экипаж жаловался на неполадки с двигателем.

Всего на борту самолета находились 224 человека, из них семеро были членами экипажа. Сообщается, что все пассажиры были россиянами, из них 17 были детьми.