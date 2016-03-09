Пассажир рейса Москва – Благовещенск скончался на борту самолета

Фото: m24.ru

Пассажир, следовавший в Амурскую область авиарейсом Москва – Благовещенск, скончался на борту самолета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя аэропорта.

В аэропорту Благовещенска приземлился самолет авиакомпании "ВИМ-Авиа", на борту которого в период полета скончался пассажир. Известно, что мужчина жаловался стюардессам на плохое самочувствие. Экипаж оказывал пассажиру первую медицинскую помощь, однако спасти мужчину не удалось.

Медики, которые поднялись на борт сразу после его приземления, констатировали смерть одного из пассажиров.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Благовещенского линейного отдела полиции. По предварительной информации смерть пассажира не имеет криминального характера.