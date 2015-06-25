В соцсети "ВКонтакте" произошел сбой

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

У некоторых пользователей социальной сети "ВКонтакте" не работают некоторые разделы сайта, сообщил в своем Twitter пресс-секретарь компании Георгий Лобушкин.

У части пользователей могут быть проблемы с загрузкой некоторых разделов ВК. В проблеме разбираемся, но пару минут будет лихорадить. #вкживи — George Lobushkin (@lobushkin) 25 июня 2015

Ряд посетителей также отмечает, что у них не загружается вся страница или мобильная версия.

Последний сбой у соцсети произошел 10 июня. Тогда сервисы "ВКонтакте" были недоступны для пользователей около получаса.

Напомним, социальная сеть "ВКонтакте" был запущена в октябре 2006 года. По данным на январь 2014 года, ежедневная аудитория соцсети - около 60 миллионов человек. 16 сентября Mail.Ru Group приобрела 48% акций "ВКонтакте", став ее единственным владельцем.

Сумма сделки составила 1,47 миллиарда долларов. В Mail.Ru уточнили, что часть денег на покупку в виде кредита дал "Газпромбанк". Кроме того, бывшие владельцы акций - Павел Дуров и UCP - договорились, что одновременно с этим приобретением все судебные разбирательства и споры по поводу "ВКонтакте" будут прекращены.

В феврале этого года стало известно, что "ВКонтакте" вошел в 10 самых популярных сайтов в мире наравне с "Яндексом". Лидером в списке стала соцсеть Facebook, за которой следуют поисковик Google.com и видеохостинг YouTube. Также в пятерку вошли Yahoo.com, Live.com и Wikipedia.