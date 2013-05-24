В Москве появится сайт с видеоанкетами детей-сирот

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве может появиться сайт с видеоанкетами детей-сирот. Как рассказала М24.ru замглавы департамента социальной защиты населения Татьяна Потяева, такая идея сейчас рассматривается, ресурс может заработать уже в этом году.

Сейчас вся информация об усыновлении, а также банк данных сирот по России находятся на сайте, организованном Министерством образования и науки. Там регулярно обновляются данные о детях, оставшихся без попечения родителей, а также публикуются их фотографии. На сайте есть ссылка и на видеоанкеты сирот, однако они содержат устаревшие данные. Также неактуальна информация о московских органах власти, которые занимаются малышами.

Директор фонда "Измени жизнь одного ребенка", занимающегося проектами с видеоанкетами детей-сирот, Юлия Юдина заявила, что готова подключиться к работе, как только такой проект появится. У фонда уже есть анкеты 200 столичных детей, которые были сняты в рамках проекта "Поезд надежды". Эти записи для размещения на новом ресурсе фонд готов предоставить на безвозмездной основе.

"По нашему опыту, 10% детей берут в семьи после просмотра видеоанкет", - сказала Юдина. По ее словам, уже стартовал новый проект видеоанкет подростков до 15 лет, но, к сожалению, интерес к ним ниже. Из общего числа усыновленных лишь около 30% - подростки. "Однако видеозаписи помогают и им найти родителей", - отметила Юдина. Всего с начала года фонд подготовил уже более 1.7 тысяч анкет детей из разных регионов. Как уточнила директор фонда, право на съемку дается при официальном разрешении от администрации субъекта федерации, списки детей формируются там же.

Юдина добавила, что необходимо также делать видеозаписи тех семей, которые успешно прошли процедуру усыновления. По мнению Юдиной, это послужит хорошей мотивацией для тех, кто еще не решился взять ребенка из детского дома.

Руководитель всероссийского благотворительного проекта "Русская Демография" Анна Ставицкая считает, что проекты с видеоанкетами детей-сирот необходимы. "Конечно, они должны проводиться под неукоснительным контролем государства и соответствующих органов", - уточнила она.

Ставицкая уверена, что новый проект поможет увеличить число усыновленных сирот. Она также позитивно оценила идею снимать видео про семьи с приемными детьми: "Видео невозможно фальсифицировать, а детей заставить играть на камеру. И тем, кто хочет усыновить ребенка, будет полезно ознакомиться с чужим опытом".

Руководитель фонда подтвердила, что в настоящее время интернет помогает в усыновлении, а многие семьи ищут детей в сети. По ее словам, у некоторых детдомов есть собственные сайты со всей информацией, такие же данные можно найти на сайтах органов местного самоуправления. "Интернет оказывает не менее сильное влияние на людей, причем именно на тех, кто потенциально может стать усыновителем – молодых активных граждан до 50-ти лет", - подчеркнула Ставицкая. Она считает, что чем больше будет информации об усыновлении, тем меньше страхов перед ним будет у граждан.

Депутат Андрей Клычков отметил, что Мосгордума может поддержать проект департамента соцзащиты. "Нужно, чтобы власти демонстрировали свою готовность взаимодействовать с теми семьями, которые хотят усыновить ребенка", - заявил он. При этом Клычков отметил, что создание сайта - это только одна из мер, а семьям-усыновителям нужно оказывать всестороннюю поддержку, в том числе и финансовую.

Напомним, в Москве осенью откроется центр постинтернатной реабилитации для сирот от 16 лет. Он будет располагаться в Западном Дегунино. Каждому воспитаннику выделят отдельную квартиру, присматривать за сиротами будут социальные работники.

Мария Решетникова