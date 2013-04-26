Советская маевка соберет москвичей в саду "Эрмитаж"

Фото: ИТАР-ТАСС

В саду "Эрмитаж" посетителям предложат встретить первоймай в советском стиле. Здесь организуют танцевальные флешмобы с флагами, занятия физкультурой на траве, а также спортивные состязания.

Кроме того, каждый желающий сможет принять участие в создании инсталляции "Мир! Труд! Май!" А еще в этот день для детей проведут мастер-классы и интерактивные игры.

"Многие помнят, что 1 мая в советские времена был днем солидарности трудящихся. Этот праздник очень чтили, проходил он торжественно и пышно. Основные атрибуты Первомая- демонстрации, маевки и праздничное настроение", - отметили организаторы.

В качестве музыкального сопровождения выбраны композиции советских времен. Исполнять их будет музыкант Владимир Кузьмин и группа "Земляне".

Мероприятие пройдет с 14.00 до 17.00.