Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября 2013, 16:33

Культура

Ледовое шоу от артистов цирка Никулина состоится в Саду "Эрмитаж"

Зимний сезон откроется в Саду "Эрмитаж" 24 ноября. В этот день начнет работать один из самых романтичных катков в столице. Посетителей ждет фееричное шоу от артистов цирка Юрия Никулина. На льду выступят акробаты, жонглеры и трюкачи.

На сцене Сада состоится концерт классической музыки, волшебное представление для детей и взрослых от театра мимов "МирЛиц". Также в программе – мастер-классы по созданию карнавальных масок и свечей, ярмарка.

В этот день будет работать праздничная почта, с помощью которой можно отправить другу новогоднюю открытку или же послать письмо Деду Морозу.

"Детей ждут собственные мастер-классы, игры, загадки, сладкие подарки и запуск волшебных шаров. А для гостей старшего поколения организаторы подготовили "Вечер добрых стихов", поэтическое караоке и чаепитие", - сообщили организаторы проекта.

Мероприятия пройдут с 17.00 до 21.00.

Сюжет: Зимние развлечения в Москве: от катков до ярмарок
сад Эрмитаж шоу ярмарки спектакли катки цирк Никулина свежий воздух

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика