"Москва онлайн" покажет концерт с участием Дины Гариповой и Владимира Преснякова

13 мая Институт современного искусства приглашает в сад "Эрмитаж", где состоится праздник – День искусств! Гостей ждут яркие встречи с представителями творческих профессий и мастер-классы по хореографии, дизайну, сценической речи и не только. Главным событием дня станет гала-концерт выпускников Института современного искусства, в числе которых: Наталья Подольская, Игорь Саруханов, Дина Гарипова, Владимир Пресняков, Сергей Пенкин и другие участники и лауреаты телевизионных музыкальных конкурсов.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 13 мая в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.