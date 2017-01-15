Около 300 человек эвакуировали с рынка на севере Москвы из-за угрозы взрыва

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Порядка 300 человек эвакуировали с Ленинградского рынка на севере Москвы днем в воскресенье, 15 января, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Посетителей и сотрудников рынка на улице Часовая вывели с его территории после анонимного звонка с сообщением о готовящемся взрыве. После эвакуации началась проверка помещений.

Как стало известно позже, взрывное устройство на территории рынка найдено не было. Проверка закончилась в 17:18.