Ликвидацию некапитальных рынков отложили до 2016 года

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Правительство Москвы сдвинуло сроки ликвидации некапитальных сельскохозяйственных рынков до 2016 года. Эта мера содержится в антикризисном плане, который утвердили во вторник столичные власти.

"Напомню, что у нас есть решение о закрытии с 1 января 2015 года всех сельскохозяйственных рынков, которые расположены вне капитальных объектах, но понимаем, что не все организаторы рынков смогли оперативно перестроиться и выполнить эти требования, а москвичи привыкли, поэтому по обращению бизнеса и москвичей в пункте тоже есть план о том, что этот срок переносится еще на год", - цитирует главу департамента экономической политики и развития города Максима Решетникова Агентство "Москва".

Стоит отметить, что согласно федеральному закону "О розничных рынках", с 1 января 2015 года в стране официально могли продолжить свою работу только сельхозрынки, расположенные в капитальных зданиях.

10 февраля Сергей Собянин утвердил антикризисный план правительства Москвы на 2015 год. Всего документ включает 70 мероприятий, среди ключевых направлений - социальная поддержка граждан и обеспечение продовольственной безопасности.

Важнейшими направлениями антикризисного плана города также являются:



поддержка предприятий реального сектора и сферы услуг, развитие импортозамещения;

поддержка транспортной отрасли;

поддержка строительного комплекса;

снижение административных барьеров для ведения бизнеса, поддержка предпринимательства;

повышение эффективности бюджетных расходов.

Проект антикризисного плана столичного правительства прошел обсуждение с представителями предпринимательского сообщества. От бизнеса поступило порядка 100 различных предложений, 80% которых было учтено.

Для реализации антикризисного плана осталось принять нормативные правовые акты, а также подготовить проекты городских законов и предложения по изменению федерального законодательства.