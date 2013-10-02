Птичий рынок будет работать еще год

Фото: ИТАР-ТАСС
Еще год будет работать столичный птичий рынок. Зооботаническая ярмарка продолжит существование в соответствии с распоряжением Правительства Москвы.
Птичий рынок остается на прежнем месте – на территории оптово-розничного рынка "Садовод", расположенного по адресу МКАД, 14 км, внутренняя сторона, здание 2.
Напомним, что в прошлом году рынок собирались перенести. Контролирующие органы не раз выказывали в отношении зоо-ярмарки ряд претензий, главной из которых была антисанитария.
