20 августа 2015, 21:03

Культура

LIVE: сеанс избавления от слов-паразитов с Федором Баландиным и Верой Коцюбой

Фото: m24.ru

22 августа в рамках культурного фестиваля "Городской сюжет" в МУЗЕОНе имиджевая лаборатория "Голос" проведет мастер-класс "Жизнь без "типа" и "как бы" или борьба с паразитами".

Гости мероприятия примут участие в двух лингвистических экспериментах, которые помогут им узнать себя и научиться анализировать собственную речь. Лекторы расскажут, как составить психологический портрет человека по тому, как он говорит, и перечислят слова, которые нужно вычеркнуть из лексикона.

Мастер-класс проведут:

  • диктор телевидения, голос телеканала "Москва 24" и преподаватель имиджевой лаборатории "Голос" Вера Коцюба;
  • радиоведущий, ведущий телеканала "Москва 24" и преподаватель имиджевой лаборатории "Голос" Федор Баландин.

Имиджевая лаборатория "Голос" – учебный центр на базе АО "Москва Медиа", где помогают достичь профессиональных целей, стать востребованным на рынке профессиональных услуг и заметным в повседневной жизни. На занятиях преподаватели совмещают авторские методики обучения и индивидуальный подход к каждому слушателю.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 15.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 22 августа в 15.00
  • Что: мастер-класс по технике речи
  • Кто: Федор Баландин и Вера Коцюба
  • Кому смотреть: будущим великим ораторам

В ожидании трансляции смотрите:


