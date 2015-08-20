LIVE: сеанс избавления от слов-паразитов с Федором Баландиным и Верой Коцюбой

Фото: m24.ru

22 августа в рамках культурного фестиваля "Городской сюжет" в МУЗЕОНе имиджевая лаборатория "Голос" проведет мастер-класс "Жизнь без "типа" и "как бы" или борьба с паразитами".

Гости мероприятия примут участие в двух лингвистических экспериментах, которые помогут им узнать себя и научиться анализировать собственную речь. Лекторы расскажут, как составить психологический портрет человека по тому, как он говорит, и перечислят слова, которые нужно вычеркнуть из лексикона.

Мастер-класс проведут:



диктор телевидения, голос телеканала "Москва 24" и преподаватель имиджевой лаборатории "Голос" Вера Коцюба;

радиоведущий, ведущий телеканала "Москва 24" и преподаватель имиджевой лаборатории "Голос" Федор Баландин.

Имиджевая лаборатория "Голос" – учебный центр на базе АО "Москва Медиа", где помогают достичь профессиональных целей, стать востребованным на рынке профессиональных услуг и заметным в повседневной жизни. На занятиях преподаватели совмещают авторские методики обучения и индивидуальный подход к каждому слушателю.

