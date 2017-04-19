Форма поиска по сайту

19 апреля 2017, 15:02

Культура

"Москва онлайн" покажет северные сказы о любовной куролесице

20 апреля посетители Культурного центра "ДОМ" увидят постановку "Северные сказы. Мужья и жены, любови и страсти". В основу сюжета легли фрагменты из "Северных сказок" фольклориста Николая Ончукова и сборника "Старины и сказки в записях О.Э.Озаровской". Зрители узнают, что такое любовная куролесица, а также увидят веселые и грустные истории о глупых женах, хитрых мужьях и тонкостях супружеских отношениях.

Над постановкой работали:

  • выпускница ГИТИСа, актриса театра и кино Татьяна Бондаренко;
  • корифей авторского фолка, вокалист, мультиинструменталист, композитор Сергей Старостин.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 20 апреля в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

