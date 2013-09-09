Рождаемость в России повысилась в июле почти на 6,5% - Минтруд

Фото: ИТАР-ТАСС

Почти 189 тысяч детей родились в России в июле 2013 года, что на 11 тысяч, или на 6,4% больше, чем в июле прошлого года. Это самый высокий месячный уровень рождаемости за все время реализации демографической программы, сообщает в понедельник ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

За январь-июль 2013 года родились 1,085 миллиона детей, что на 8,4 тысячи больше, чем за соответствующий период 2012 года. Рост рождаемости отмечен в 41 субъекте Федерации. В таких регионах, как Северная Осетия, Татарстан, Ингушетия, Хабаровский край и Самарская область, рождаемость увеличилась на более чем на 4%.

На 3%-4% рождаемость увеличилась в Коми, Ставропольском крае, Ульяновской, Сахалинской, Рязанской, Ярославской, Новосибирской областях, Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге.

Также в Минтруде отмечают снижение смертности. Так, в январе-июле 2013 года умерли 1,114 миллиона человек, что на 5,6 тысячи, или на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2012 года. Снижение числа умерших зарегистрировано в 48 регионах.

Естественная убыль населения составила в январе-июле 2013 года 29,7 тысячи человек, что на 32% меньше, чем в январе - июле 2012 года.