Центробанк понизил курс доллара и евро

Фото: ИТАР-ТАСС

Центробанк установил официальный курс евро на 29 января на уровне 47,3739 рубля. Тем самым курс европейской валюты по сравнению с предыдущим днем снизился на 12 копеек.

Одновременно Банк России опустил курс доллара на 8 копеек - до уровня 34,6250 рубля.

Курс евро ЦБ уменьшил впервые с начала года, до этого он постоянно рос. Так, 1 января 1 "европеец" стоил 45,0559 рубля, а 28 января - уже 47,49 рубля, что превысило показатели за всю историю наблюдений.

Таким образом, сбылись прогнозы тех аналитиков, которые прогнозировали скорое "похудение" евро по отношению к российской валюте.

"То, что сейчас происходит с рублем, - это последствие острой и направленной спекулятивной игры против рубля... Еще несколько недель назад никто из профессиональных участников финансового рынка не ожидал столь радикального и сильного ослабления рубля. У меня есть ощущение, что в ближайшие дни, не говоря уже о неделях и месяцах, мы увидим обратную тенденцию. Евро ослабеет", - сказал накануне экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Денис Елаховский.