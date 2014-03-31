Релизы марта: любимцы Тома Йорка и "звуковые обои" Скотта Хенсена

Борис Болелов

Неожиданный релиз от группы Wolfmother, которую выделяет сам Том Йорк, и "звуковые обои" от дизайнера Скотта Хенсена. Ведущий "Афиши" на телеканале "Москва 24" Борис Болелов рассказывает об интересных музыкальных новинках последних дней.

Праздник на улице любителей гаражного рока начался внезапно. Как снегопады после 20-градусной весны. Выпустив два успешных альбома, получив "Грэмми" и множество других наград, несколько раз сменив состав в 2013 году, лидер и вокалист Эндрю Стокдейл распустил группу, напоследок заявив, что больше никогда не будет выступать под названием Wolfmother. А еще выпустил под собственным именем весьма средний альбом Keep On Moving. Многие расстроились - увидеть группу живьем мне так и не довелось, но страшно хотелось. Занавес.

И тут появляется сногсшибательная новость: летом Wolfmother выступят в Москве на фестивале Park Live. А через неделю после этого сообщения группа внезапно выкладывает новый альбом New Crown на Bandcamp. Без интервью, клипов, синглов, анонсов, новостей и предпрослушивания - как Земфира. Только вместо звука а-ля Radiohead - сырой, лихой, размашистый рокешник. Том Йорк, кстати, еще в 2006-м, в интервью журналу Mojo, объявил себя фанатом Wolfmother.

Wolfmother. Фото: facebook.com/wolfmother

Итак, главная австралийская гаражная рок-банда нулевых восстала из пепла. New Crown как будто записывали Игги Поп вместе с Джими Хендриксом, а помогали им не то The Hives, не то The Sonics, вместе с The Black Keys. Диск писали наездами - то в Австралии, то в Лос-Анджелесе; судя по звуку - натурально по гаражам, подвалам, ангарам да канализационным колодцам. Каким-то невероятным образом Стокдейлу и компании удалось так насочинять и наиграть, что кажется инструменты в руках держат не обладатели "Грэмми", а безалаберные подростки с соседней реп-базы. И, как полагается, с подростковой мощью, уверенностью и непосредственностью лупят по струнам и барабанам. Есть тут и дурацкие песни, похожие на случайные обрывки репетиций калифорнийских любителей психоделиков, но при этом добрая половина альбома так и просится в саундтрек сериала True Detective или криминального боевика, в котором “всех убьют и никого не жаль”. Альбом New Crown не попал и не попадет в чарты, про него мало кто напишет, но на сегодняшний день в жанре “психоделический гаражный рок” лучшего в этом году не вышло. И выйдет ли?

Wolfmother. Фото: facebook.com/wolfmother

Послушать альбом можно здесь. Купить - на iTunes.

Жил-был в Калифорнии дизайнер Скотт Хенсен, в свободное от работы время музыку сочинял. Получалось в жанре “звуковые обои” - атмосферная, воздушная и неторопливая электроника для любой погоды, любого настроения - хоть вечером дома под книгу, хоть летом на пляже под солнце. Красивая, но не слишком обязательная музыка. Именно под такую монтируют видовые клипы, показывают фотографии гор, моря и прочей красоты. Под что-то похожее в спортивных видео вы видите многокилометровые проезды по целине на сноуборде. Это та музыка, которая кажется лучшей в мире в тот момент, когда смотрите видео, но забывается через две минуты после просмотра. Я не унижаю артиста - мне нравится Tycho, нравится William Orbit. Это такой жанр и ничего плохого тут нет. Ведь вся магия и сила “музыкальных обоев” в том, что они украшают любую стену, делают настроение и создают атмосферу.

Tycho. Фото: facebook.com/tychomusic

18 марта вышел четвертый альбом Tycho под названием Awake. По мнению самого Скотта Хенсена - это его первая “настоящая” запись. Теперь именно группа, а не домашний проект одного дизайнера. Живые ударные, гитара и бас, конечно, обогатили звучание - альбом напоминает лучшие работы шотландцев Mogwai, только без дисторшна, оптимистичный и легкий. Разбирать, какой трек лучше, где больше “воздуха” и где надо бы добавить клавиш - бессмысленно. Это просто музыка - слушайте и берите с собой в отпуск на море.

Послушать альбом можно здесь. Купить - на iTunes и на Google Play.

