Рок-группа "Вопли Видоплясова" выпустила новый альбом "Чудесный Мир"

Фото: music.yandex.ru

18 октября выходит новый студийный альбом украинской рок-группы "Вопли Видоплясова" под названием "Чудесный Мир". Юбилейный 10-й релиз можно послушать на портале "Яндекс-музыка". Всего в альбом вошли 12 песен.

Приобрести диск с новыми песнями можно в рамках большого концертного тура по Украине, стартующего 20 октября в Тернополе. Начиная с 7 ноября пластинка будет доступна в России, Беларуси и Казахстане.

Коллектив "Вопли Видоплясова" был основан в 1986 году. При этом ни один из участников не имел музыкального образования. Музыканты смешивают панк-рок, этно-мотивы и танцевальные ритмы.

В 1988 году коллектив успешно выступил в Москве, затем в Ленинграде и Европе. В 1991-м музыканты обосновались в Париже. Именно там коллектив стал интернациональным квартетом, приняв французских музыкантов. Спустя пять лет группа вернулась на родину в привычном составе.

За время своего существования группа успела побывать с гастролями в Израиле и США, выступить перед Биллом Клинтоном и записать рок-версию государственного гимна своей страны.