Pink Floyd: 20 лет в стадии распада

На прошлой неделе главной новостью в музыкальном мире стал окончательный роспуск группы Pink Floyd, о котором сообщил лидер коллектива Дэвид Гилмор. Обозреватель m24 Артем Липатов разобрался, что же на самом деле имел в виду музыкант.

В рок-музыке так всегда: на сто создающихся групп непременно найдется пятьдесят распадающихся. Большую часть их мы не знаем и никогда не узнаем; трагедия это для их участников или, напротив, облегчение, тоже останется для нас загадкой. Однако есть группы, известные всем, и все, что с ними происходит, мгновенно становится известно всей планете.

Рок-музыка пришла из англоязычного мира и терминология там англоязычная. И поэтому грань, к примеру, между disbanded (распалась) и inactive (недействующая) очень тонка. Но она есть. Это все к тому, что в конце прошлой недели Дэвид Гилмор, гитарист и лидер легендарной, знаменитой и вообще очень важной для рок-музыки группы Pink Floyd объявил о том, что группа распущена. Так во всяком случае истолковали российские СМИ его интервью для специального выпуска журнала Classic Rock. Но если читать оригинальный текст, то становится понятно, что Гилмор высказался совсем не так декларативно.

"С меня этого хватит. Я 48 лет провел с Pink Floyd… <...> И эти годы, которые сейчас считаются годами нашей славы, были на 95% музыкально наполнены, полны радостью и смехом. Но это все прошло, мы закончились – и было бы фальшью возвращаться назад и повторять это снова. И делать это без Рика (Райта, покойного клавишника группы. – ред.) было бы просто неверно.

Роджер (Уотерс, один из основателей группы. – ред.) волен делать то, что он хочет делать, получать удовольствие от шоу "Стена", которые он делает. Я очень спокойно к этому отношусь. Но я совершенно не хочу возвращаться назад. Я свободен делать ровно то, что хочу и как хочу. Не знаю, настолько ли это хорошо, как Pink Floyd или хуже – меня это не волнует".

В сущности, разумные слова разумного человека 68 лет. Особенно если учитывать, что последний оригинальный альбом с участием всех членов группы (кроме отошедшего от ее деятельности еще в 1968 году гитариста Сида Барретта, на чье место, собственно, и был приглашен Гилмор), The Division Bell, вышел в 1994 году – а группа появлялась на сцене в 2005-м – и то лишь благодаря благотворительному концерту Live 8; все последовавшие предложения о гастролях были музыкантами отклонены. Стоит вспомнить еще и о том, что еще в 1985-м Роджер Уотерс, конфликтовавший с Гилмором, Райтом и барабанщиком Ником Мэйсоном, заявил о том, что "творческие возможности группы исчерпаны", а в 2006-м в интервью итальянской газете La Repubblica сам Гилмор говорил ровно то, что говорит сейчас.

Есть, впрочем, тут и обстоятельства несколько иного характера. Во-первых, вышедший в прошлом году под маркой Pink Floyd альбом Endless River, во многом основанный на записях, сделанных в начале 1990-х с участием Рика Райта и не вошедших в The Division Bell. Поклонники группы разделились во мнениях: многие сочли эту работу профанацией, но были и те, кто согласился с Гилмором: это и приношение покойному другу, и точка в истории группы, хоть и запоздалая. А во-вторых, вот-вот выйдет третий сольный альбом самого Гилмора, чему, собственно, и посвящено во многом процитированное выше интервью — и слова гитариста очень многим кажутся пиаром новой работы.

Стоит оставить эмоции в стороне и попытаться трезво взглянуть на ситуацию. Да, официально о распаде группы объявлено не было — ни раньше, ни теперь, ведь слова Гилмора (сказанные, кстати, в ответ на вопрос, а не в качестве официального заявления!) говорят только о том, что он не заинтересован в продолжении истории Pink Floyd (а группа пребывает в состоянии inactive уже десять лет). Хотел ли 69-летний музыкант привлечь внимание к новой работе? Об этом можно строить догадки, но навряд ли: оно априори обеспечено биографией Гилмора. Будет ли группа официально распущена? Непонятно. Как известно, многие коллективы становились официально распавшимися спустя годы после того, как прекратили существование де-факто, и, по сути, касалось это только юристов и финансовых консультантов их участников.

А все домыслы и инсинуации стоит все-таки оставить на совести комментаторов, интерпретаторов и многомиллионной армии поклонников Pink Floyd, самые упертые из которых наверняка будут мечтать увидеть своих любимцев на сцене всегда. Но любая история когда-то кончается; эта же, если взглянуть правде в глаза, закончилась не теперь, не год назад и даже не в 2005-м, а куда раньше.

Осталось только узнать, что думает обо всем этом барабанщик Ник Мейсон. Но он никогда не отличался особой публичностью, и не факт, что изменит этому правилу теперь. В конце концов, он сможет, наконец, окончательно заняться своей коллекцией классических автомобилей и пилотированием вертолета. А с группой он разобрался еще в 2004-м в своих мемуарах "Вдоль и поперек: личная история Pink Floyd".