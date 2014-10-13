Рок-группа The Smashing Pumpkins выпустит дум-метал альбом

Рок-группа The Smashing Pumpkins работает над дум-метал альбомом. Об этом написал в своем Instagram участник коллектива Джефф Шредер под фотографией усилителя Sunn.

"Билли и я работаем над дум-метал альбомом", - написал Шредер.

Стоит отметить, что в 2015 году The Smashing Pumpkins планирует выпустить еще два альбома: Monuments To An Elegy и Day For Night.

The Smashing Pumpkins

Группабыла основана в 1988 году в Чикаго. Работа над записью дебютного альбома Gish началась зимой 1990 года. Пластинка разошлась тиражом один миллион экземпляров. На той же студии впоследствии записывалась Nirvana. А вскоре после самоубийства Курта Кобейна у фронтмена The Smashing Pumpkins Билли Коргана был долгий роман с вдовой Кобейна Кортни Лав. После их расставания Лав выпустила альбом, в который она включила две песни Коргэна без его разрешения.

В 1993 году вышел второй альбом Siamese Dream, сочетающий в себе тяжелый металл, нойз, шугейзинг, прогрессивный и классический рок. Он разошелся тиражом около 10 миллионов копий. Самым успешным в карьере The Smashing Pumpkins стал двойной диск Mellon Collie and the Infinite Sadness 1995 года. Он сразу же попал на первое место чарта Billboard и получил семь номинаций на премию Grammy.

Последним альбомом, в записи которого приняли участие гитарист Джеймс Иха, барабанщик Джимми Чемберлен и бас-гитаристка Дарси Ретцки, стал Machina/The Machines of God (2000 год).

В 2012 году вышел последний на сегодняшний день альбом Oceania. Он представляет из себя цикл из 44 психоделических песен, объединенных под заголовком Teargarden by Kaleidyscope.

