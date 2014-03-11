Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта 2014, 15:26

Культура

The Stooges выпустят альбом без Игги Попа

The Stooges. Фото: facebook.com/iggyandthestooges

Группа Игги Попа – The Stooges – объявила о записи нового альбома, который увидит свет в ближайшее время. Правда, в составе коллектива произошли некоторые изменения: пластинку The Stooges записали… без самого Игги.

В Re-Licked войдут новые версии старых песен группы. Весь материал, отобранный для этой пластинки, был написан Игги Попом и гитаристом The Stooges Джеймсом Уильямсоном в период с 1973 по 1974 год.

Треки, возраст которых перевалил за 40 лет, были заново записаны с другими вокалистами: Re-Licked создавался при участии Джелло Биафры, Марка Лэйнегана, Ариэля Пинка и других музыкантов. Главным же действующим лицом выступил Джеймс Уильямсон, сообщает The Guardian.

The Stooges появились в конце 60-х в США. Группа оказала серьезное влияние на развитие панк-рока и альтернативы, хотя ее собственный стиль относят обычно к гаражному, психоделическому и экспериментальному року.
рок The Stooges Игги Поп музыка

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика