Кортни Лав отметила 50-летие

Кортни Лав. Фото: facebook.com/courtneylove

9 июля юбилей отметила американская актриса и рок-певица Кортни Лав. Ей исполнилось 50 лет.

Кортни Лав - автор песен, вокалистка и гитаристка рок-группы Hole. Однако куда больше она известна не карьерой, а личной жизнью: Лав - вдова лидера Nirvana Курта Кобейна.

Недавно стало известно, что Кортни Лав снимется в финальном сезоне сериала "Сыны анархии" (Sons of Anarchy), который транслирует телеканал FX. Кстати, в шоу сыграет и еще одна рок-звезда – Мэрилин Мэнсон.

Рок-певице и актрисе Кортни Лав исполнилось 50 лет

Лав станет мисс Харрисон, учительницей начальных классов, в числе учеников которой – сын главного героя драмы, Джекса Теллера (его играет Чарли Ханнэм). Роль в "Сынах анархии" станет первой телеработой Кортни Лав, сообщает Variety.