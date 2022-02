Новая пластинка меланхоличных рокеров Coldplay может стать последней

Меланхоличные британцы Coldplay работают над альбомом, который может стать последним. Об этом The Telegraph сообщил солист Крис Мартин.

"Нам она кажется чем-то вроде последней книги о Гарри Поттере. Не то, чтобы это однозначно будет последней нашей работой, но мне хочется так думать", - сообщил Мартин в интервью "Би-би-си Radio 1".

Пластинка "A Head Full of Dreams" завершена наполовину и станет седьмым по счету студийным альбом Coldplay.

Coldplay

- британская рок-группа, сформированная в 1996 году. Широкую известность получила в 2000 году, после выхода второго сингла "Yellow" альбома Parachutes. Всего за свою карьеру Coldplay продали более 80 миллионов альбомов.

Группа принимала участие в социальных проектах, таких как "Band Aid 20", "Live 8", кампании в поддержку больных раком детей. Также Coldplay выступили на закрытии паралимпийских игр 2012 в Лондоне.

В декабре 2012 года портал Last.fm назвал Coldplay лучшим исполнителем за 10 лет. Coldplay получали премию "Грэмми" за все альбомы, кроме" A Rush of Blood to the Head".