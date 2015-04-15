На Первых Балабановских чтениях в столице презентуют новую книгу о режиссере

Фото: ТАСС/ Игорь Акимов

С 16 по 19 апреля в Москве и Санкт-Петербурге пройдут Первые Балабановские чтения. Программа рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг зрителей.

Тема Балабановских чтений – "Перекрестки". Все желающие смогут посетить научно-практическую конференцию, выставки и многое другое. В том числе будет презентована книга о режиссере.

На конференции в Москве, которая пройдет 19 апреля в электротеатре "Станиславский", зрители услышат доклады ученых и критиков как из России, так и из других стран – Испании, США, Канады, Италии. В числе участников – профессор Йельского университета Джон МакКей, кинокритик Андрей Плахов и другие. Среди заявленных для выступлений тем – "Про уродов и гангстеров: постсоветское ревизионистское кино Алексея Балабанова", "Вечные девяностые: Балабанов и постсоветское", "Балабанов как последний модернист".

В "Станиславском" также состоится презентация книги "Балабанов". Ее написала кинокритик Мария Кувшинова. Эта книга – измененная версия книги "Балабанов", выпущенной в 2013 году. В новую версию автор включила биографию режиссера, а в прошлой было только исследование его фильмов.

"Наши первые Балабановские чтения отчасти носят мемориальный характер. Несмотря на то, что мы издали о нём две книги, очень многое продолжает оставаться недосказанным – именно о нем, Балабанове, о его фильмах", - сказала главный редактор журнала "Сеанс" Любовь Аркус. И добавила, что мечтает о том, чтобы в дальнейшем Балабановские чтения стали киноведческой конференцией.