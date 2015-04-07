Как это делается: рецепт создания кино от режиссера Бориса Хлебникова

Фото: ТАСС/Антон Тушин
7 апреля в Центре документального кино состоится лекция на тему "Как снять свое кино". Режиссер, сценарист, преподаватель Высшей школы журналистики ГУ ВШЭ и креативный продюсер ТНТ Борис Хлебников на примере собственной картины "Пока ночь не разлучит" раскроет секреты мастерства.
Хлебников уверен, что сегодня снимать кино может каждый. Главное в этом деле – вооружиться идеей и воспитать в себе чувство юмора и силу воли. Режиссер расскажет о том, где и как найти средства для фильма. На лекции гости научатся делать сценарий ярким и компактным.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 7 апреля в 19.00
- Что: лекция о создании кино
- Кто: Борис Хлебников
- Кому смотреть: начинающим кинорежиссерам и сценаристам