07 апреля 2015, 16:26

Как это делается: рецепт создания кино от режиссера Бориса Хлебникова

Фото: ТАСС/Антон Тушин

7 апреля в Центре документального кино состоится лекция на тему "Как снять свое кино". Режиссер, сценарист, преподаватель Высшей школы журналистики ГУ ВШЭ и креативный продюсер ТНТ Борис Хлебников на примере собственной картины "Пока ночь не разлучит" раскроет секреты мастерства.

Хлебников уверен, что сегодня снимать кино может каждый. Главное в этом деле – вооружиться идеей и воспитать в себе чувство юмора и силу воли. Режиссер расскажет о том, где и как найти средства для фильма. На лекции гости научатся делать сценарий ярким и компактным.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 7 апреля в 19.00
  • Что: лекция о создании кино
  • Кто: Борис Хлебников
  • Кому смотреть: начинающим кинорежиссерам и сценаристам

