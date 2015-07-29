Онищенко высказался против ограничения иностранных блюд в ресторанах

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не поддержал идею ввести в российских кафе и ресторанах квоту на количество блюд традиционной кухни, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, традиционную кухню нужно пропагандировать, но заставлять рестораторов составлять меню так, чтобы там было не меньше половины блюд русской кухни нельзя.

"Сама идея заслуживает уважения, но обязывать всех вводить такую квоту - 50% - это похоже на вмешательство в бизнес. Это вряд ли в жизни найдет применение. Предприниматель будет изготавливать то, что дает ему прибыль", - отметил Онищенко.

Напомним, с инициативой обязать рестораны и кафе иметь в своем меню не менее 50% блюд традиционной русской кухни выступил депутат Госдумы от фракции КПРФ Вадим Соловьев. Соответствующий законопроект парламентарий собирается внести на рассмотрение Нижней палаты осенью.

Депутат считает, что это приведет к возрождению гастрономических традиций России и поспособствует привлечению иностранных туристов.

Впрочем, в экспертной среде к такой идее относятся насторожено, отмечая, что подобные ограничения могут привести к росту цен сначала на российские продукты, а затем и на блюда в ресторанах.

Недавно Андрей Кончаловский и Никита Михалков направили письмо Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в создании национальной сети общественного питания – кафе-кулинарий под брендом "Едим дома!". Для ее создания партнерам необходимо было более 970 миллионов рублей. Данный проект государственной поддержки тогда не получил.