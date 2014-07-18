600 торговых компаний могут лишиться лицензии на алкоголь - Немерюк

600 столичным предприятиям могут запретить продавать алкоголь. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Если до 21 июля (12.00) они не предоставят декларации, их могут лишить алкогольной лицензии", - отметил он. - Это примерно 8% от всех предприятий, продающих алкоголь".

По словам Немерюка, в дальнейшем им придется заново получать лицензии, собирать документы и ждать сроки, которые предусмотрены законодательством.

За несвоевременную подачу декларации магазины и рестораны могут оштрафовать на 100 тысяч рублей.

Немерюк также напомнил, что система Росалкогольрегулирования часто бывает перегружена и не всегда может принять декларации в последний день.

Сейчас в городе действует всего 10500 предприятий, имеющих алкогольную лицензию. Это более 7000 декларантов. Половина из них рестораны, вторая половина – магазины.