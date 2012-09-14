Владелец ресторана "Сбарро" оштрафован за нарушения

Фото: ИТАР-ТАСС

Специалисты столичного управления Роспотребнадзора по результатам проверок, организованных на 38 сетевых предприятиях общественного питания, выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства.

Проверка проводилась в сети кафе "Сбарро" и "Восточный базар", и нарушения, как сообщает ведомство, были обнаружены в 100% предприятий.

Были проверены: 31 предприятие кафе "Сбарро" под управлением ООО "Бразерс и Компания", четыре кафе "Восточный базар", принадлежащие ООО "Континент Фудс", и три кафе "Восточный базар" ООО "Изысканная пища".

"Результаты лабораторных исследований могут свидетельствовать о нарушении технологии приготовления и условий реализации продукции общественного питания на предприятиях и низком уровне ответственности персонала предприятий в части соблюдения условий обработки оборудования, инвентаря и рук персонала и может привести к возникновению массовых инфекционных заболеваний", - сообщает пресс-служба управления.

По результатам проверок вынесено 57 постановлений по делам об административных правонарушениях на общую сумму 325 547 рублей.

Кроме того, в Нагатинский районный суд передано дело о приостановлении деятельности ООО "Бразерс и Компания", расположенного по адресу: улица Кировоградская, дом14. По постановлению Нагатинского районного суда организация привлечена к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 20 000 рублей.