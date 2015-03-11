На стадионе "Динамо" откроется панорамный ресторан

Фото: M24.ru

На стадионе "Динамо" в Петровском парке появится ресторан, из которого можно будет наблюдать за футбольными и хоккейными матчами одновременно, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Ресторан разместится между хоккейной площадкой и футбольной ареной на уровне 6-го этажа.

Напомним, в спортивном комплексе "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" разместится футбольная арена на 27 тысяч зрителей. Здесь же появится баскетбольная, хоккейная и концертная площадка, которая сможет вместить себя около 13 тысяч человек. Обе арены разместятся под одной крышей. Таких сооружений в мире еще никто не возводил.

Проектная документация проекта насчитывает 80 томов. В Госэкспертизе особое внимание уделяли сохранившейся трибуне, которая смотрит на Ленинградский проспект. Ее облик нельзя было менять ни при каких условиях.

"Западную часть мы фактически реконструируем, потому что она сохранена как исторический памятник, остальная часть стены в старом формате возводится заново. Она будет представлять из себя пассаж – торгово-досуговую зону", - рассказал руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов.

По его словам, на арене будет проходить 20-25 футбольных мероприятий и около 150 нефутбольных. Здесь будут играть в хоккей, будут заниматься профессиональные баскетбольные клубы, а также будут проходить концерты.

Кроме спортивных объектов на территории "Динамо" появятся четыре ресторана, два кафе, три бара, зоны общественного питания на 600 мест, а также подземная автостоянка для 1539 машин. Строительные работы на стадионе начались в июле 2014 года. К концу года строители заложили фундамент спорткомплекса, установили колонны и перекрытия подземной автостоянки.

Открытие стадиона, которое состоится в 2017 году, планируется приурочить ко дню рождения легендарного вратаря столичной команды и сборной СССР Льва Яшина - 22 октября.