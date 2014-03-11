Сеть ресторанов Sbarro подала заявление о банкротстве

Фото: facebook.com/Sbarro

Американская ресторанная сеть Sbarro в понедельник подала заявление о банкротстве в связи со снижением уровня продаж.

В заявлении финансовый директор компании Каролин Спатафора отмечает, что необходимость в реструктуризации объясняется резким снижением числа посетителей торговых центров, где находится множество ресторанов Sbarro, передает РИА Новости.

Sbarro, долг которой составляет 140 миллионов долларов, в середине февраля сообщила о закрытии 155 из 400 ресторанов в Северной Америке в связи с сокращением затрат. В компании подчеркивают, что процедура банкротства не затронет рестораны, работающие по франчайзингу. В России эксклюзивным правом на развитие международной сети Sbarro обладает холдинг "Г.М.Р. Планета гостеприимства".

Ранее компания уже проходила процедуру банкротства. В декабре 2011 года Sbarro вышла из начавшейся в апреле 2011 года процедуры, выполнив план по реструктуризации долгов.

Компания Sbarro была основана в 1956 году в Нью-Йорке иммигрантами из Италии Дженнаро и Кармелой Сбарро. Сегодня сеть насчитывает почти 800 ресторанов в более 40 странах мира.