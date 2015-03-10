Летние кафе в Москве начнут монтировать 15 марта

С 15 марта в столице начнут монтировать летние кафе

15 марта в столице начнут монтировать летние кафе, передает телеканал "Москва 24". Ранее столичные власти утвердили правила оформления таких заведений. Владельцам сезонных кафе запретили размещать общепиты в 5 метрах от подземных переходов и в 10 метрах от остановок общественного транспорта. Не допускается также размещать кафе на крышах жилых домов.

Кроме того, при обустройстве сезонных кафе не допускается использование шатров, дачной, садовой и интерьерной мебели. Также запрещено использование рекламы, не относящейся к деятельности сезонного летнего кафе.

Как будут выглядеть летние кафе в Москве

Ранее столичные бизнесмены попросили у властей ускорить принятие нового регламента для обустройства летних кафе. Об этом на заседании президиума правительства сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

"Скоро весна и лето, рестораны – это лицо города, и хотелось бы завершить работу по принятию новых документов по регламенту работы летних площадок. Предприниматели перед началом сезона должны четко понимать, что им нужно делать", – сказал Бухаров.

Летом 2014 года в Москве открылось около 2 тысяч летних кафе, 120 из них расположены на пешеходных зонах, а более 90 – в парках. Эстетический вид заведений вызывал многочисленные нарекания со стороны москвичей - многие из кафе портили архитектурный облик города.

В итоге проблему решили на законодательном уровне: с 17 июня 2014 порядок обустройства летних кафе в Москве определяется новым регламентом. Власти утвердили требования к размещению летних кафе: габариты, цвет, стилистику, материалы и другие параметры.

Добавим, что в ряде летних кафе могут разрешить курение - заведения исключат из схемы нестационарных объектов. Это коснется только летних кафе, лишенных навесов и ограждений, то есть представляющих собой только столики и зонты.