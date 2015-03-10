Летние кафе в Москве начнут монтировать 15 марта

15 марта в столице начнут монтировать летние кафе, передает телеканал "Москва 24". Ранее столичные власти утвердили правила оформления таких заведений. Владельцам сезонных кафе запретили размещать общепиты в 5 метрах от подземных переходов и в 10 метрах от остановок общественного транспорта. Не допускается также размещать кафе на крышах жилых домов.
Кроме того, при обустройстве сезонных кафе не допускается использование шатров, дачной, садовой и интерьерной мебели. Также запрещено использование рекламы, не относящейся к деятельности сезонного летнего кафе.
Ранее столичные бизнесмены попросили у властей ускорить принятие нового регламента для обустройства летних кафе. Об этом на заседании президиума правительства сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Ссылки по теме
- Бизнесмены попросили ускорить принятие нового регламента для летних кафе
- Новый стиль летних кафе понравился 67% жителей Москвы – Немерюк
- Утверждены правила оформления летних кафе
"Скоро весна и лето, рестораны – это лицо города, и хотелось бы завершить работу по принятию новых документов по регламенту работы летних площадок. Предприниматели перед началом сезона должны четко понимать, что им нужно делать", – сказал Бухаров.
Летом 2014 года в Москве открылось около 2 тысяч летних кафе, 120 из них расположены на пешеходных зонах, а более 90 – в парках. Эстетический вид заведений вызывал многочисленные нарекания со стороны москвичей - многие из кафе портили архитектурный облик города.
В итоге проблему решили на законодательном уровне: с 17 июня 2014 порядок обустройства летних кафе в Москве определяется новым регламентом. Власти утвердили требования к размещению летних кафе: габариты, цвет, стилистику, материалы и другие параметры.
Добавим, что в ряде летних кафе могут разрешить курение - заведения исключат из схемы нестационарных объектов. Это коснется только летних кафе, лишенных навесов и ограждений, то есть представляющих собой только столики и зонты.