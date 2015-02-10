Полиция задержала подозреваемого в незаконном хранении шкур диких животных

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Столичными полицейскими задержан гражданин республики Вьетнам, подозреваемый в незаконном хранении шкур тигра и леопарда, предположительно, с целью их сбыта и реализации мяса в различных блюдах ресторана. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В рамках материалов проверки была проведена зоологическая экспертиза в ходе которой установлено, что одна из шкур животных принадлежит самцу Амурского тигра.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу и охраняемых международными договорами РФ".

Столичными полицейскими проводятся следственно-оперативные мероприятия направленные на установление всех лиц причастных к данному преступлению.