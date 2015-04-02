На 89 этаже "Башни Федерация" откроют панорамный ресторан и бар

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

На 89 этаже "Башни Федерация" планируется открыть панорамный ресторан и бар, сообщает пресс-служба стройкомплекса Москвы. В ресторане предусмотрят место под мастер-классы лучших шеф-поваров мира, кофейно-чайных церемоний и дегустаций вина.

Также на высоте 330 метров откроется тренажерный и кардиозалы, переговорная комната для деловых встреч, оборудованная по последнему слову техники.

По словам генерального директора ЗАО "Башня Федерация" Михаила Смирнова, дизайн этого этажа будет выполнен в спокойной и строгой геометрической стилистике. Предпочтение в отделке отдано натуральному камню темных тонов. Он отметил, что с 90 по 95 этажи башни разместятся апартаменты.

Напомним, комплекс "Башня Федерация" состоит из двух башен "Восток" и "Запад", возведенных на одном стилобате. Комплекс размещается на участке площадью 10, 7 тысячи квадратных метров, при этом включает в себя почти 443 тысячи квадратных метров помещений.

Полностью завершенная 242-метровая башня "Запад" насчитывает 63 этажа. Башня "Восток" будет сдана в эксплуатацию летом 2016 года. В башне "Восток" по окончании строительства будет 95 этажей, ее высота составит 373,7 метра. Этот небоскреб является самым высоким зданием в России и в Европе. До этого самым высоким зданием в Европе была также расположенная в "Москва-Сити" башня "Меркурий", высота которой 338 метров.

"В сентябре следующего года мы планируем завершить навершие - здесь будет красивая ажурная конструкция. В декабре 2015 года должны завершить все работы, но какое-то время займет демонтаж кранов и подъемников. Окончательная дата сдачи в эксплуатацию - лето 2016 года, но покупатели смогут начать делать ремонт в конце 2015-го", сказал Смирнов.



В свою очередь архитектор башни Сергей Чобан отметил, что крыша здания будет сделана из стекла.

"На башне "Восток" навершие будет из металла и стекла. Новшество этой башни в том, что технический этаж расположен не наверху башни, а внизу последних четырех-пяти этажей. Таким образом, навершие освобождено от технических сооружений, которые мы часто видим на других башнях. Их здесь не будет, наоборот, здесь будет потолок из стекла и металла, который позволит сделать очень интересное пространство наверху. Крыша будет из стекла, можно будет смотреть на небо", - сказал Чобан.