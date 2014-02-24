Вопрос о передаче нового здания Мосгордуме может решиться в сентябре

Реконструкция здания бывшей Екатерининской больницы, расположенного на Страстном бульваре, завершится, ориентировочно, к сентябрю 2014 года. Об этом М24.ru рассказали в департаменте культурного наследия. Как пояснил М24.ru руководитель департамента городского имущества Москва Владимир Ефимов, после реставрации Сергей Собянин примет окончательно решение о том, будет ли это здание передано Мосгордуме.

"Решение будет принято после завершения всех работ, - отметил Ефимов. - Одно из будущих предназначений, рассматриваемых сегодня, это новое здание для Мосгордумы". Отметим, что именно в сентябре пройдут очередные выборы в столичный парламент.

Напомним, в феврале департамент культурного наследия дал разрешение на проведение работ по реставрации Екатерининской больницы у Петровских ворот (дом Гагарина). Здание является объектом культурного наследия. Договор генподряда на реставрацию с элементами нового строительства в 2012 году был заключен с ФГУП "Атекс" ФСО России. Стоимость работ составит порядка 3 млрд рублей.

Председатель Мосгордумы Владимир Платонов рассказал М24.ru, что решение о передаче здания столичному парламенту принимает исполнительная власть. Переезд может коснуться уже депутатов 6-го созыва. "А Мосгордума 5-го созыва будет дорабатывать в нынешнем здании на Петровке, 22, никуда не переезжая", - сказал Платонов. Напомним, выборы депутатов Мосгордумы состоятся 14 сентября 2014 года, в единый день голосования. В связи с присоединением к Москве новых территорий, депутатов Мосгордумы 6-го созыва будет больше - их число вырастет с 35 до 45 парламентариев. По словам Платонова, в связи с этим Мосгордума действительно просила мэрию подобрать новое, более вместительное здание.

По словам вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского, парламентариям необходимо новое здание, которое сможет вместить зал для 45 человек, минимум, три зала совещаний, а также кабинеты для депутатов и их помощников. "Дело не в архитектурных особенностях здания, а в его вместительности", - отметил Метельский.

Отметим, что, даже если депутаты переедут в здание Екатерининской больницы, бесплатные парковочные места на улично-дорожной сети для них, скорее всего, не сделают. ЦОДД уже подготовил проект организации дорожного движения на время проведения работ. После того, как они будут завершены, разметку и знаки восстановят, "согласно утвержденной проектной документации на организацию единого парковочного пространства в городе Москве", говорится в протоколе заседания комиссии по рассмотрению проектов комплексных схем организации дорожного движения от 19 февраля 2014 года. Напомним, московские депутаты отказались от бесплатной парковки около нынешнего здания на Петровке. Придорожную территорию вдоль здания парламента используют для расширения проезжей части.

Глава агентства "Моссовет", депутат Мосгордумы второго созыва Юрий Загребной рассказал M24.ru, что во дворе Дома Гагариных могут построить еще одно здание высотой 6-7 этажей, оно предназначено для главного зала заседаний. В здании же Екатерининской больницы должны расположиться кабинеты для депутатов. "В основном здании предстоит провести большой объем реставрационных работ. Не уверен, что работы закончатся в сентябре, в аппарате Мосгордумы говорят, что нужно еще не менее года", - пояснил Загребной. По его словам, сам Дом Гагариных не реставрировался более 100 лет.

