Реставрация Новодевичьего монастыря начнется в 2014 году с колокольни

Фото: ИТАР-ТАСС

Реставрационные работы в Новодевичьем монастыре будут проходить за счет федерального бюджета. Об этом M24.ru сообщил директор департамента контроля, надзора и лицензирования в сфере культурного наследия Министерства культуры РФ Владимир Цветнов. Проектировщики надеются в 2014 году начать реставрацию колокольни – для этого на некоторое время придется снять колокола.

Ведомство разработало проект указа президента, согласно которому в 2014 году на проектирование и строительные работы будет выделен 1 млрд рублей, в 2015 – 2 млрд, 2016 – 1,5 млрд, а в первом полугодии 2017 – 0,8 млрд рублей. Общая необходимая сумма - 5,3 млрд рублей, была подсчитана РПЦ весной этого года.

Проектные и реставрационные работы займут 3,5 года. "Закрывать монастырь для посетителей на это время не планируется", - отметил Цветнов.

По его словам, проект воссоздания исторического облика Новодевичьего монастыря, разработанный ГУП "Центральные научно-реставрационные производственные мастерские", пока находится на стадии согласования. "О том, как будут проходить работы по годам, можно будет говорить уже в середине октября", - сказал Владимир Цветнов.

Он отметил, что власти не отказываются от идеи восстановить взорванный французами в 1812 году храм Усекновения главы Иоанна Предтечи у стен Новодевичьего монастыря. "Пока утверждается только документация по самому монастырю, но, возможно, в эту сумму войдет и финансирование по храму", - подчеркнул Цветнов.

Напомним, в 2014 году исполняется 490 лет со дня основания Новодевичьего монастыря. Он внесен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Государство будет финансировать реставрационные работы через субсидии из федерального бюджета специальному Благотворительному фонду Московской епархии РПЦ, созданному в 2011 году.

Руководитель реставрационных работ в Новодевичьем монастыре Николай Романов рассказал, что восстановление исторического облика начнется с колокольни. "Ее последний раз ремонтировали в 1998 году, когда из-за урагана упал крест, - отметил он. – Мы рассчитываем, что строительные работы начнутся уже в 2014 году, колокольный звон на некоторое время придется прекратить, так как нужно будет перевешивать колокола".

Всего планируется отреставрировать более 40 объектов на 5 га земли, напомнил Романов. Пока есть проекты по 5 объектам, в том числе по Успенскому собору. "В основном планируются текущие работы по восстановлению интерьеров, замене полов, восполнению утрат в белокаменных элементах. Устарели и пришли в негодность инженерные сети, - пояснил Николай Романов. – Мы будем использовать качественные немецкие составы, алкидные краски – более долговечные, чем масляные".

По словам архитектора, когда Новодевичий монастырь был в ведении Исторического музея, власти тратили деньги на его ремонт. Однако в 2010 году монастырь передали РПЦ. "У церкви не было денег на реставрацию, поэтому потребовалась помощь федерального бюджета", - сказал Романов.

Что касается восстановления храма у восточной стены Новодевичьего монастыря, архитектор выразил сомнение, что это возможно. "О нем нет почти никаких данных, кроме картинок, археологические раскопки не помогли. Реставрация обычно происходит по находкам", - добавил он.

Ученый секретарь Союза архитекторов России Ирина Заика отметила, что Новодевичий монастырь входит в список ЮНЕСКО, и любые новоделы там недопустимы. "Что касается реставрации самого монастыря – она очень необходима. И логично, что финансированием занимается государство, это ведь объект культурного наследия федерального значения", - подчеркнула Заика.

Маргарита Верховская