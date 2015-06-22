В столице выставят на торги Доходный дом Кекушевой

Дом Кекушевой. Фото: ru.wikipedia.org

Два объекта культурного наследия, расположенных в центре города, выставят на торги и отреставрируют, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Первый дом располагается на Остоженке (владение 19, строение 1). Это один из самых значительных памятников московского модерна, Доходный дом Кекушевой, 1902 года постройки, который является объектом культурного наследия федерального значения. Его площадь составляет 1 566 кв. метров.

Второй объект - "Городская усадьба Матвеевых, XIX века"- находится по адресу: Волховский переулок, владение 21/5, строение 1. Его площадь составляет 663 кв. метра.

После реставрации новый владелец зданий сможет использовать его для размещения банка, гостиницы, образовательного или медицинского учреждения или же для бытового или социального обслуживания горожан.

Дом Кекушевой был построен в 1901 году по проекту архитектора Льва Кекушева. Это второй особняк, выстроенный архитектором для себя, официально дом принадлежал его жене. Самым выразительным декоративным элементом особняка является лепнина. Здание украшают растительные орнаменты. Раньше дом венчала фигура льва, которая не сохранилась до нашего времени. А внутренняя планировка дома была типичной для стиля модерн. Все помещения группировались вокруг лестницы, являвшейся главной осью здания. Особняк Кекушевой некоторые исследователи считают домом, где жила Булгаковская Маргарита. Главный усадебный дом Матвеевых был построен еще в середине XVIII века и принадлежал семье купца Матвеева. Затем там размещалась Пятницкая полицейская часть, над главным зданием была возведена деревянная пожарная каланча, которую разобрали в 1920-е годы.



Ранее власти Москвы на Road Show 12 марта представили инвесторам шесть объектов культурного наследия, выставленных на торги. В частности, инвесторам представили четыре объекта, которые сдаются в долгосрочную аренду по программе "1 рубль за один квадратный метр".

Речь идет об усадьбе Сытина конца XVIII века (Сытинский переулок, дом 5/10, строение 5), флигеле усадьбы Хлудовых конца XIX века (улица Малая Полянка, дом 7, строение 3), доходном доме в Настасьинском переулке по проекту архитектора Розенкампфа (Настасьинский переулок, дом 8, строение 1), а также каретном сарае усадьбы Носова конца XX века (улица Электрозаводская, дом 12, строение 2).

Кроме того, на продажу выставлены жилой дом конца XVIII века в Басманном районе (Новокирочный переулок, дом 5) и дом купца первой гильдии Шлома в Таганском районе (Таганская, дом 7). Эти объекты находятся сейчас в хозяйственном ведении ГУП "Московское имущество".