В столице выставят на торги Доходный дом Кекушевой

Дом Кекушевой. Фото: ru.wikipedia.org
Два объекта культурного наследия, расположенных в центре города, выставят на торги и отреставрируют, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Первый дом располагается на Остоженке (владение 19, строение 1). Это один из самых значительных памятников московского модерна, Доходный дом Кекушевой, 1902 года постройки, который является объектом культурного наследия федерального значения. Его площадь составляет 1 566 кв. метров.
Второй объект - "Городская усадьба Матвеевых, XIX века"- находится по адресу: Волховский переулок, владение 21/5, строение 1. Его площадь составляет 663 кв. метра.
После реставрации новый владелец зданий сможет использовать его для размещения банка, гостиницы, образовательного или медицинского учреждения или же для бытового или социального обслуживания горожан.
Главный усадебный дом Матвеевых был построен еще в середине XVIII века и принадлежал семье купца Матвеева. Затем там размещалась Пятницкая полицейская часть, над главным зданием была возведена деревянная пожарная каланча, которую разобрали в 1920-е годы.
Ссылки по теме
- В столице на аукцион выставили шесть объектов культурного наследия
- Арендаторы отреставрируют каретный сарай усадьбы Носова и усадьбу Хлудовых
- "Исторический" подвал в ЮАО сдадут в аренду
Ранее власти Москвы на Road Show 12 марта представили инвесторам шесть объектов культурного наследия, выставленных на торги. В частности, инвесторам представили четыре объекта, которые сдаются в долгосрочную аренду по программе "1 рубль за один квадратный метр".
Речь идет об усадьбе Сытина конца XVIII века (Сытинский переулок, дом 5/10, строение 5), флигеле усадьбы Хлудовых конца XIX века (улица Малая Полянка, дом 7, строение 3), доходном доме в Настасьинском переулке по проекту архитектора Розенкампфа (Настасьинский переулок, дом 8, строение 1), а также каретном сарае усадьбы Носова конца XX века (улица Электрозаводская, дом 12, строение 2).
Кроме того, на продажу выставлены жилой дом конца XVIII века в Басманном районе (Новокирочный переулок, дом 5) и дом купца первой гильдии Шлома в Таганском районе (Таганская, дом 7). Эти объекты находятся сейчас в хозяйственном ведении ГУП "Московское имущество".
Сайты по теме