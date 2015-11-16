Старинный особняк Носова в стиле модерн отреставрировали

Фото: Мосгорнаследие

Завершена реставрация особняка Василия Носова, построенного в 1903 году знаменитым московским архитектором Львом Кекушевым, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Деревянные конструкции фасада, мансарды, кровли и веранды были обработаны огнезащитными и антисептическими покрытиями, также была выполнена гидроизоляция. Штукатурную поверхность фасадов покрасили и отремонтировали.

Предыдущие реставрационные работы в особняке проводились более 10 лет назад. В 2012 году кровля начала протекать, а локальные точечные ремонты не помогали. На фасаде появились трещины, особенно пострадали восточный и северный фасады. Деревянный декор из-за нарушения лако-красочного слоя начал подгнивать и требовал замены.

Отреставрированный особняк является филиалом Российской государственной библиотеки для молодежи. В нем сохранена историческая планировка, интерьер и элементы мебели времен московского модерна.