16 ноября 2015, 12:50

Культура

Старинный особняк Носова в стиле модерн отреставрировали

Фото: Мосгорнаследие

Завершена реставрация особняка Василия Носова, построенного в 1903 году знаменитым московским архитектором Львом Кекушевым, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Деревянные конструкции фасада, мансарды, кровли и веранды были обработаны огнезащитными и антисептическими покрытиями, также была выполнена гидроизоляция. Штукатурную поверхность фасадов покрасили и отремонтировали.

Предыдущие реставрационные работы в особняке проводились более 10 лет назад. В 2012 году кровля начала протекать, а локальные точечные ремонты не помогали. На фасаде появились трещины, особенно пострадали восточный и северный фасады. Деревянный декор из-за нарушения лако-красочного слоя начал подгнивать и требовал замены.

Отреставрированный особняк является филиалом Российской государственной библиотеки для молодежи. В нем сохранена историческая планировка, интерьер и элементы мебели времен московского модерна.

Каретный сарай городской усадьбы Носова расположен на Электрозаводской (бывшей Лаврентьевской) улице. Он был построен в начале XX века. Площадь каретного сарая – 207,5 квадратных метров, в настоящее время здание находится в неудовлетворительном состоянии.

Как и сама усадьба, сарай спроектирован архитектором Кекушевым.

Здание усадьбы в 1989 году передали Государственной республиканской юношеской библиотеке. В настоящее время в особняке расположен филиал Российской государственной библиотеки для молодежи.

Василий Носов был купцом 1-й гильдии. Он владел фабрикой промышленно-торгового товарищества Носовых, где изготавливались платки, пуховые одеяла, сукно для обмундирования.

реставрация культурное наследие строительство и реконструкция

