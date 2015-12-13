Форма поиска по сайту

13 декабря 2015, 11:29

Культура

Исторический облик Меркурия на фасаде дома Кузнецова восстановят

Фото: photo-moskva.ru

Лепному маскарону в виде Меркурия на фасаде Торгового дома Кузнецова вернут исторический облик, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Проводить подобные работы на гипсовом декоре можно только при температуре выше нуля градусов, поэтому реставрацию проведут весной.

Маскарон потерял свой облик после косметического ремонта Дома Кузнецова, который расположен на Мясницкой улице, дом 8/2, строение 1. Здание является объектом культурного наследия, и ремонт не предполагал реставрацию гипсового декора. Однако подрядчики решили докомпоновать лепнину без согласования с Мосгорнаследием. Технологию реставрации уже определили. Чертежи и моделирование уже готовы.

Напомним, более 50 процентов памятников культурного наследия, отреставрированных в этом году, в порядок привели инвесторы. За пять лет в столице отреставрировали 600 памятников культурного наследия. А в 2015 году в порядок привели 102 объекта, половину из которых отреставрировали за счет инвесторов.

Всего в Москве зарегистрировано свыше 7,5 тысяч объектов культурного наследия, четыре тысячи из которых – здания. Порядка 80 процентов из них находятся в центре города. Каждый памятник культурного наследия в Москве получит предмет охраны в 2016 году.

реставрация культурное наследие Меркурий

