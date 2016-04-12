В павильоне "Космос" на ВДНХ появится обсерватория

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

В павильоне "Космос" могут открыть обсерваторию. Об этом сообщила в рамках презентации проекта реконструкции павильона генеральный директор ВДНХ Екатерина Проничева.

"Мы планируем, чтобы павильон вызывал интерес у посетителей в ночное время, сделать небольшую обсерваторию. Мы об этом думаем и обязательно это будет отражено в проекте", – цитирует ее Агентство "Москва".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реставрация павильона "Космос" будет завершена в 2017 году.

Как менялся павильон "Космос" на ВДНХ

Павильон "Космос" (№ 32–34, "Космос/Машиностроение") был построен в 1938–1939 годах. В 1954 году павильон реконструировали, после чего он приобрел вид, сохраняющийся до настоящего время. В 1967–1991 годах в павильоне и на прилегающей к нему территории работала постоянная экспозиция, посвященная истории освоения космоса, которая была одним из наиболее популярных и интересных объектов ВДНХ.

В настоящее время в павильоне № 32–34 выполняются противоаварийные и другие первоочередные ремонтные работы. Завершается разработка проекта полноценной научной реставрации. Также разработаны предварительный тематический план, сценарный план и архитектурная концепция будущего Центра "Космонавтика и авиация".

Объединенная ракетно-космическая корпорация ведет работу по подготовке списка образцов ракетно-космической и авиационной техники, которые станут основой экспозиции Центра.